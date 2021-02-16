Отец футболиста заявил, что очень переживает после того, как сын сделал новые публикации. Также он сообщил, что планирует отправиться к сыну в Москву, чтобы поговорить с ним.
"Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: "Всё хорошо". Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему", - сказал Андрей Чепчугов.
Напомним, что Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Источник: Чемпионат
Отец Чепчугова отреагировал на новые публикации сына в "Инстаграме"
Андрей Чепчугов, отец бывшего голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова, высказался о новых публикациях сына в "Инстаграме".
Фото: "Енисей"
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