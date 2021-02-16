Отец Чепчугова отреагировал на новые публикации сына в "Инстаграме"

Андрей Чепчугов, отец бывшего голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова, высказался о новых публикациях сына в "Инстаграме".
Фото: "Енисей"
Отец футболиста заявил, что очень переживает после того, как сын сделал новые публикации. Также он сообщил, что планирует отправиться к сыну в Москву, чтобы поговорить с ним.

"Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: "Всё хорошо". Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему", - сказал Андрей Чепчугов.

Напомним, что Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чепчугов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Ракицкий: удивился, когда Луческу возглавил киевское "Динамо". Но он принял решение, я не хочу его осуждать
Клубы РПЛ поддержали смягчение санитарного регламента
"Чувствую себя прекрасно. Никаких побочных эффектов нет". Черчесов - о втором этапе вакцинации 1
Собрание РПЛ одобрило введение дополнительной замены при черепно-мозговой травме 1
Отец Чепчугова отреагировал на новые публикации сына в "Инстаграме"
Источник: "Динамо" и "Рубин" хотели подписать Мостового 1
Ракицкий: один молодой игрок "Зенита" ходил с красивой сумочкой. Я над ним посмеялся, он ее больше не носил 2
Ракицкий: Крапухин постоянно меня по ногам лупит — дерзкая у "Зенита" молодежь
Актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге 7
Сенников: считаю, что "Тамбову" нужно сняться с чемпионата и не мучить никого 1
Созин - о ЦСКА: для победы в РПЛ трансферы Рондона и Бохинена не годятся 3
Вандерсон: Галицкий пнул шкафчик и сказал: "Не хотите играть - привезу 10 новых футболистов"
Зайнутдинов рассказал о меню на завтрак футболистов ЦСКА (видео)
Самошников - о Кварацхелии: на первых тренировках в "Рубине" Хвича отвалтузил меня по всей бровке
Моуринью назван лучшим тренером XXI века по версии IFFHS 2
Новая встреча «ПСЖ» и «Барселоны», тяжелое испытание «Ливерпуля». Лига чемпионов возвращается
"Рубин" сообщил о сроках восстановления после операции японского новичка Сайто
Экс-игрок "Краснодара" Вандерсон: я хотел иметь российское гражданство
Дриусси рассказал, почему остался в "Зените" этой зимой
Крыховяк: в России меня судят по забитым мячам
"Кто не кушал бычки, я вам завидую!" Очередное странное видео Чепчугова 13
Уткин: я всецело за перенос матча "Динамо" - "Спартак". Будет "Форт Байярд", а не футбол 11
Галустян - о скандальном видео Дзюбы: зачем ты снимаешь такие вещи? Все это же могут хакнуть 8
Крыховяк: у меня впереди еще несколько лет в футболе. Недавно даже звонили из одного немецкого клуба
Экс-игрок "Краснодара" Вандерсон: читал о Путине всякое такое. Но мне кажется, что в России все нормально 18
"Атлетик" с крупным счетом обыграл "Кадис"
"Челси" обыграл "Ньюкасл", одержав пятую подряд победу при Тухеле
Неймар связывался с Месси, чтобы убедить аргентинца присоединиться к "ПСЖ" 1
"Бавария" сыграла вничью с "Арминией", проигрывая после первого тайма со счетом 0:2
Источник: Алаба согласился перейти в "Реал"
Все новости
-