Григорий Иванов - о "Тамбове": если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию в "Тамбове", который из-за финансовых проблем может сняться с розыгрыша РПЛ.

Фото: ФК "Урал"