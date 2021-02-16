"Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв. Так что зачем это нужно? Команда не сыграла ни одного матча дома, а мы им должны деньги дать? Пытаемся спасти клуб, если он все равно вылетит? В честь чего "Тамбову" раньше дадут деньги? Нам они тоже сейчас нужны. Таким командам, как "Уфа", "Урал" и другие надо выживать в такие сложные времена, а у нас все хотят: на судейство дадим, "Тамбову" дадим. Так бюджетные клубы не выживут", - сказал Иванов.
Напомним, сегодня на общем собрании РПЛ было принято решение о предоставлении "Тамбову" денежных средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Эти средства поступят в клуб при условии выполнения тамбовчанами пунктов дорожной карты, в частности, реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о субсидиях из других источников.
Также сегодня стало известно, что тамбовская команда снимается с молодежного первенства. В 14-ти матчах молодежка "Тамбова" набрала 14 очков и занимает седьмое место в группе А.
"Тамбов" испытывает серьезные финансовые трудности. В конце первой части нынешнего сезона группа игроков команды бойкотировала несколько матчей из-за долгов по зарплате.
Первый официальный матч "Тамбов" должен провести 21 февраля против "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России. Сейчас команда проводит сбор в Крымске. Тамбовчане провели два контрольных матча - 12 февраля они победили "Строгино" со счетом 3:1, а 14 февраля с минимальным счетом обыграли геленджикский клуб "Виста" (1:0).
В Российской Премьер-лиге "Тамбов" идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав в 19-ти матчах 13 очков. В 20-м туре РПЛ тамбовский клуб 26 февраля проведет домашний матч с "Ротором". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. Перед этим должен пройти матч 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (21 февраля).
Источник: "РБ-Спорт"
Григорий Иванов - о "Тамбове": если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию в "Тамбове", который из-за финансовых проблем может сняться с розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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