Слуцкий заявил, что, скорее всего, не будет работать в "Спартаке". Вместе с тем он отметил, что не относится к принципиальным противостояниям в российском футболе так же, как болельщики.
"Я не воспитанник ЦСКА. Однако понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне совершенно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те полагают, что игроки и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший друг в футболе — Саша Самедов", - сказал Слуцкий.
Напомним, что Слуцкий являлся главным тренером ЦСКА в 2009-2016 годах.
В нынешнем сезоне "Рубин" под руководством Слуцкого набрал 28 очков в РПЛ. Казанцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24
Слуцкий рассказал, возможно ли его сотрудничество со "Спартаком" в будущем
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, возможно ли его сотрудничество со "Спартаком" в будущем, учитывая, что раньше он занимал пост главного тренера ЦСКА.
Фото: "Рубин"
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