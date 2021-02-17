Напомним, ранее Мамаев заявил, что не уважает Слуцкого. Также футболист отметил, что этот тренер для него - пустое место.
Слуцкий в ответ на критику со стороны Мамаева рассказал притчу.
"Я сейчас расскажу одну историю-притчу. Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может никак перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка не сказала ни "спасибо", ни "до свидания" и ушла. Идут они час, два, три. Молодой пастух обращается к старому: "Слушай, бабка попалась какая-то бескультурная. Не сказала ни "спасибо", ни "до свидания". Как же так?" А старый ему говорит в ответ: "Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже три часа". Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня данная ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня мало интересует", - сказал Слуцкий.
Отметим, что Слуцкий пребывал в должности главного тренера ЦСКА в 2009-2016 годах. Мамаев являлся игроком "армейцев" в 2007-2013 годах.
В текущем розыгрыше РПЛ "Рубин" под руководством Слуцкого набрал 28 очков. Команда из Казани занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24
"Что думает при этом бабка, меня мало интересует". Слуцкий ответил притчей Мамаеву, назвавшему его пустым местом
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на критику в свой адрес со стороны полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, работавшего под его руководством в ЦСКА.
Фото: "Рубин"
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