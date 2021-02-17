В частности, Слуцкий выделил полузащитника "Ростова" Романа Еременко, игравшего под его руководством в ЦСКА.
"Эдегор, Кварацхелия, Думбия, Макаров и Еременко. Рома прямо изучал финты, у него отец на этом специализируется. Если у Месхи был один финт, то у Ромы было штук 10 фамильных финтов. И он все их использует. Если говорить про Макарова и Хвичу, у них самый необычный и эффективный дриблинг", - сказал Слуцкий.
Отметим, что в нынешнем сезоне "Рубин" набрал 28 очков в РПЛ. Казанцы пребывают на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24
Слуцкий назвал самых техничных футболистов, игравших под его руководством
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий назвал пятерку наиболее техничных футболистов, игравших под его руководством.
Фото: "Рубин"
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