Апелляция "Спартака" на трехматчевую дисквалификацию Тедеско отклонена

Апелляционный комитет РФС отказал московскому "Спартаку" в удовлетворении жалобы на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
На сегодняшнем заседании апелляционного комитета РФС была рассмотрена жалоба "Спартака" на трехматчевую дисквалификацию наставника "красно-белых" Доменико Тедеско. По его итогам решение КДК РФС от 21 декабря прошлого года оставлено в силе.

Напомним, что решение о дисквалификации немецкого специалиста было вынесено по итогам его конфликта с тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным в матче 18-го тура чемпионата России "Сочи" - "Спартак" (1:0)

Таким образом, Доменико Тедеско пропустит матчи "Спартака" с "Рубином" (28 февраля), "Краснодаром" (7 марта) и "Динамо" (13 марта).

"Спартак" занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 35 очков.

Источник: официальный сайт РФС

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Теги: Спартак Тедеско
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