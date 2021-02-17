- Когда я понял, что надо уходить в аренду? В основе "Локо" провел 2 года, при этом практически не играя. И каждое трансферное окно был разговор с Юрием Палычем о том, что я хочу уйти в аренду и играть. На это мне говорилось: "Оставайся, ты здесь будешь играть". И так повторялось каждые полгода. В какой-то момент понял, что надо что-то менять, - передает слова Тугарева Matchtv.ru.
22-летний полузащитник "Ростова" Роман Тугарев в сезонах 2018/2019 и 2019/2020 провел за первый состав "Локомотива" по 5 матчей в Российской премьер-лиге, а также 2 и 1 кубковую игру соответственно. В текущем сезоне вингер не принял участия ни в одном матче "Локо". В октябре 2020 года Тугарев перешел в аренду в "Ростов" и провел за желто-синих 8 встреч, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В феврале 2021 года "Ростов" выкупил Тугарева у "Локомотива" за 15 миллионов рублей и подписал с ним пятилетний контракт.
Тугарев: каждое трансферное окно был разговор с Семиным, что хочу уйти в аренду и играть
Атакующий полузащитник "Ростова" Роман Тугарев рассказал, как у него появилось решение уйти из своего прежнего клуба "Локомотива" в аренду.
Фото: ФК "Ростов"
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