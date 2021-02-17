- Я с удивлением читаю интервью бывших дублеров ЦСКА. Ребята говорят, что Слуцкий не дал им шанса, не поверил в них. А я даже просто не помню этих людей. Или они не были в фокусе, никак себя не проявляли. Но у меня вопрос: ладно, Слуцкий не дал вам шанса, но есть еще куча команд кроме ЦСКА! Идите играйте в любой другой. Почему вы в этих клубах не смогли себя проявить? Там же не было Слуцкого, - передает слова Слуцкого Sport24.
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий работал в ЦСКА в период с октября 2009 по декабрь 2016 года. Под руководством Слуцкого "армейцы" трижды выиграли золотые медали чемпионата России, трижды были обладателями серебряных наград и один раз стали бронзовыми призерами, выиграли 2 Кубка и 2 Суперкубка страны. Также с Леонидом Слуцким ЦСКА выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Слуцкий - о бывших дублерах "армейцев": Слуцкий не дал вам шанса? Есть куча команд, кроме ЦСКА
Главный тренер "Рубина" и экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к упрекам со стороны бывших дублеров красно-синих.
Фото: ФК "Рубин"
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