Тугарев рассказал, к какой цели в чемпионате стремится "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Роман Тугарев высказал мнение о том, на что способна его команда.
Фото: ФК "Ростов"
- Способен ли "Ростов" взять медали? Да, мы к этому стремимся, ради этого жертвуем собой на тренировках. Хотим достичь максимального результата, - цитирует Тугарева Matchtv.ru.

22-летний атакующий полузащитник Роман Тугарев перешел в "Ростов" из "Локомотива" в октябре 2020 года на правах аренды. В 8 матчах за команду Валерия Карпина Роман забил один гол и отдал одну результативную передачу. В феврале 2021 года желто-синие выкупили трансфер Тугарева и заключили с ним соглашение сроком до конца 2025 года.

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Теги: Ростов Тугарев
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