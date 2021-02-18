- Я не самый технологичный человек, и когда я поменял телефон, мне надо было сделать рассылку нового номера телефона. Я каким-то неведомым образом создал группу вместо рассылки и туда все отправил. Участники группы, конечно, друг друга видели. Вот таким образом несколько моих одноклассниц из Волгограда на несколько минут оказались в одной группе с несколькими олигархами. Я безумно переживал минут 5, а потом это стало поводом для бесконечных шуток, - цитирует Слуцкого Sport24.
49-летний главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий до перехода в казанский клуб работал в нидерландском "Витессе", британском "Халл Сити", национальной сборной России, ЦСКА, "Крыльях Советов", "Москве", "Уралане" и волгоградской "Олимпии". ЦСКА под руководством Слуцкого трижды становился чемпионом страны, трижды завоевывал серебряные медали и один раз бронзовые, выиграл 2 Кубка и 2 Суперкубка России.
Слуцкий рассказал, как закинул номера бывших волгоградских одноклассниц в один чат с олигархами
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал историю о своей курьезной ошибке.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!