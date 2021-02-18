Руководство "Тамбова" приняло решение о снятии команды с текущего розыгрыша Кубка России, передают российские СМИ.
По данным источника, документы об этом будут направлены в РФС уже сегодня.
Напомним, что 21 февраля "Тамбов" должен был встретится на выезде с московским "Локомотивом" в матче 1/8 финала Кубка России.
Источник: РИА Новости
Источник: "Тамбов" снимается с Кубка России
"Тамбов" принял решение не продолжать борьбу в Кубке России и сняться с турнира.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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