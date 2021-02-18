Обещанная финансовая помощь от РПЛ и РФС не была предоставлена "Тамбову", поскольку губернатор региона не дает гарантий, что на развитие детско-юношеского футбола будет потрачена пропорциональная сумма. Если вскоре не будет достигнута договоренность между РФС и губернатором, клуб прекратит существование.
"Тамбов" пребывает в разобранном состоянии. Большинство игроков из состава первой части сезона покинули клуб. Остались несколько футболистов. При этом они ищут другие варианты продолжения карьеры.
Отметим, что на данный момент "Тамбов" занимает 16-е место в таблице РПЛ (13 очков).
Источник: Матч ТВ
Источник: Худяков на встрече с игроками оценил вероятность закрытия "Тамбова" в 95 процентов
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков на встрече с игроками "волков" оценил в 95 процентов вероятность закрытия клуба в четверг-пятницу.
Фото: "Тамбов"
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