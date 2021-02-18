Источник: Худяков на встрече с игроками оценил вероятность закрытия "Тамбова" в 95 процентов

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков на встрече с игроками "волков" оценил в 95 процентов вероятность закрытия клуба в четверг-пятницу.

Фото: "Тамбов"