Тедеско призвал Промеса побыстрее перейти в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, как он относится к затягивающемуся переходу полузащитника Квинси Промеса из "Аякса".
Фото: AFP
"На самом деле, нормальная ситуация. На данном этапе проблемы "Спартака" здесь нет. Клуб сделал все, чтобы ускорить этот переход. Иногда бывают нерешенные вопросы у футболиста, у клуба. Конечно, я бы хотел, чтобы Квинси приехал пораньше, как у нас было с Хендриксом или Педро. Они смогли пройти полноценную подготовку с командой", - сказал Тедеско.

Также немецкий специалист обратился к Промесу и призвал его побыстрее пополнить состав "Спартака".

"Если Квинси смотрит нас, то пусть быстрее приезжает", - сказал Тедеско.

Напомним, что ранее Промес оставил комментарий под трансляцией пресс-конференции Тедеско. В этом комментарии он признался в любви к фанатам "Спартака".

Ранее СМИ сообщали, что Промес близок к трансферу в "Спартак". Квинси выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Он провел в составе "красно-белых" 135 матчей и забил 66 голов.

Источник: Sport24

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Теги: Промес Тедеско Спартак
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