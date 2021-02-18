"На самом деле, нормальная ситуация. На данном этапе проблемы "Спартака" здесь нет. Клуб сделал все, чтобы ускорить этот переход. Иногда бывают нерешенные вопросы у футболиста, у клуба. Конечно, я бы хотел, чтобы Квинси приехал пораньше, как у нас было с Хендриксом или Педро. Они смогли пройти полноценную подготовку с командой", - сказал Тедеско.
Также немецкий специалист обратился к Промесу и призвал его побыстрее пополнить состав "Спартака".
"Если Квинси смотрит нас, то пусть быстрее приезжает", - сказал Тедеско.
Напомним, что ранее Промес оставил комментарий под трансляцией пресс-конференции Тедеско. В этом комментарии он признался в любви к фанатам "Спартака".
Ранее СМИ сообщали, что Промес близок к трансферу в "Спартак". Квинси выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Он провел в составе "красно-белых" 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Sport24
Тедеско призвал Промеса побыстрее перейти в "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, как он относится к затягивающемуся переходу полузащитника Квинси Промеса из "Аякса".
Фото: AFP
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