33-летний капитан сборной Словакии полузащитник Марек Гамшик мог перейти из китайского "Далянь Про" в "Рубин", сообщают СМИ.
По данным источника, агенты футболиста предлагали его кандидатуру казанскому клубу, но трансфер не состоялся из-за высоких финансовых запросов словака.
Ранее представители Гамшика вели безуспешные переговоры с ЦСКА, "Локомотивом" и "Динамо". Заработок 33-летнего словацкого полузащитника в "Далянь Про" составляет 9 миллионов евро в год, и после введения в китайском футболе потолка зарплат он уже не может выступать за клуб из этой страны.
Источник: "Бизнес Online"
Источник: "Рубину" предлагали подписать Гамшика
Словацкий полузащитник китайского "Далянь Про" Марек Гамшик мог оказаться в "Рубине".
Фото: ФК "Наполи"
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