- Может ли Тедеско обратиться ко мне за советом как к бывшему игроку? Не могу сказать, что Доменико часто что-то спрашивает напрямую, но я всегда высказываю ему свое мнение при любом обсуждении - не только того, что происходит на поле. Мы с Доменико давно знаем друг друга, у нас отличный человеческий контакт. Надеюсь, благодаря моему игровому опыту наш тренерский штаб становится сильнее, - передает слова Хинкеля Sports.ru.
38-летний Андреас Хинкель работает в тренерском штабе 35-летнего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско с момента его прихода в "Спартак" в октябре 2019 года. Ранее специалист работал тренером и ассистентом тренера в различных командах системы "Штутгарта". В ответ на вопрос о преемнике Доменико Тедеско на посту наставника "Спартака" после его ухода из клуба по истечении контракта немецкий тренер предложил руководству рассмотреть кандидатуру Хинкеля.
Хинкель: всегда высказываю свое мнение Тедеско при любом обсуждении
Тренер "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о совместной работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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