- Какая сейчас самая сильная сторона "Спартака"? Сыгранность. Также можно назвать атаку. Понсе и Ларссон проводят хороший сезон, оба забивают, - приводит слова Бушманова "Евро-Футбол.Ру".
На 20 февраля запланировано проведение матча 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком", встреча должна пройти на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арене".
Бушманов назвал самую сильную сторону "Спартака" перед предстоящим кубковым дерби с "Динамо"
Экс-защитник "Спартака" Евгений Бушманов высказал мнение о самой сильной стороне красно-белых в данный момент.
Фото: "Чемпионат"
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