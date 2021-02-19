Хинкель - о Тедеско: может быть, объявление об уходе в декабре кто-то воспринял ненормально, но Федун все понял

Андреас Хинкель, помощник наставника "Спартака" Доменико Тедеско, высказался о его решении покинуть клуб по окончании сезона.
Фото: "Спартак"
Хинкель отметил, что президент "Спартака" Леонид Федун отнесся к решению Тедеско с пониманием.

"Возможно, объявление об уходе в декабре кто-то воспринял ненормально, но президент "Спартака" все понял, и мы ему за это очень благодарны.

Да, есть решение, однако это еще не конец. Президент, персонал, футболисты нас поддержали. Это то, что мы очень ценим и никогда не забудем", - сказал Хинкель.

Напомним, в декабре Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", действующий до конца сезона.

На данный момент "красно-белые" располагаются на третьем месте в таблице РПЛ, имея в запасе 35 очков.

Источник: Sports.ru

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Теги: Тедеско Хинкель Спартак Федун
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