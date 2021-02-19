- Нам пока никто ничего не сообщал о возможном переносе. Мы готовимся вылетать в Уфу воскресенье. Нам из РФС никаких бумаг не приходило. По регламенту мы можем играть при погоде до "–15" градусов. А если температура будет ниже, нас уже никто не заставит играть, - передает слова Иванова Metaratings.
Кубковая встреча 1/8 финала между "Уфой" и "Уралом" должна пройти в понедельник 22 февраля на поле уфимского стадиона "Нефтяник", начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени (14:00 по местном времени). По предварительным прогнозам, температура воздуха в этот день может опуститься ниже -15 градусов по Цельсию.
Г. Иванов: если на матче Кубка с "Уфой" будет холоднее "-15", нас никто не заставит играть
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену матча 1/8 финала Кубка России против "Уфы" из-за холодной погоды.
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!