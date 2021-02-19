- Правда ли, что у "Уфы" было по три тренировки в день? Был один такой день. Но ничего. Нам надо много работать. У нас тяжелая ситуация. В первую очередь, нам нужна хорошая "физика", чтобы быть готовыми. Нам придется много обороняться. На физическую подготовку делаем большой акцент. Но сейчас получше, состояние хорошее, - передает слова Плиева "Бизнес Online".
24-летний защитник Константин Плиев выступает за "Уфу" на правах аренды, трансфер игрока принадлежит "Ростову". В текущем сезоне футболист сыграл за клуб из столицы Башкортостана 9 матчей и результативными действиями не отметился, получив 4 желтые карточки. Прошлый сезон Плиев провел в казанском "Рубине", за который сыграл 12 матчей и также получил 4 предупреждения.
Плиев рассказал о трех тренировках в день на сборах "Уфы"
Защитник "Уфы" Константин Плиев рассказал о тренировочном процессе клуба на межсезонных сборах.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!