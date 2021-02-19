- Как приехал в "Ростов" [после окончания аренды в "Рубине"], у меня был разговор с Карпиным. Он сказал: "Плий, все в твоих руках и ногах. Бери и пользуйся. У меня есть к тебе доверие". И я это чувствовал. Не знаю почему и с чего, но у Карпина ко мне всегда было хорошее отношение. Он мог постоянно меня подкалывать. Мы могли шутить друг над другом. Очень теплые отношения, за что я ему очень благодарен. Но эти моменты с травмами... Я видел, что он и сам расстраивался. Мелкие травмы, выбивающие на 10-14 дней, помешали, - цитирует Плиева "Бизнес Online".
24-летний защитник Константин Плиев в сезоне 2018/2019 провел 5 матчей во всех турнирах за "Ростов", а также 23 игры в аренде за "Балтику", в которых Константин выполнил 1 голевую передачу. Последующий сезон 2019/2020 Плиев провел в аренде в казанском "Рубине", за который сыграл 12 матчей. В текущем сезоне защитник снова отправился в аренду - его новым клубом стала "Уфа", за которую он успел провести 9 матчей.
"У Карпина всегда ко мне было хорошее отношение". Плиев рассказал, почему не смог закрепиться в "Ростове"
Защитник Константин Плиев, выступающий за "Уфу" в аренде от "Ростова", рассказал, что помешало ему закрепиться в составе желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"
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