"У Карпина всегда ко мне было хорошее отношение". Плиев рассказал, почему не смог закрепиться в "Ростове"

Защитник Константин Плиев, выступающий за "Уфу" в аренде от "Ростова", рассказал, что помешало ему закрепиться в составе желто-синих.

Фото: ФК "Ростов"