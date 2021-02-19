— В Томске тогда было почти минус 20. Включили подогрев поля, еще и снег шел. Был антифутбол: снег таял, ноги мокрые, я надевал под вратарские перчатки еще одни, тонкие. Играть было максимально некомфортно, — цитирует футболиста "Чемпионат".
Сегодня, 20 февраля, "Динамо" сыграет со "Спартаком" в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве. Во время матча ожидается -14 градусов.
34-летний Шунин в нынешнем сезоне провел 19 матчей, в которых пропустил 22 гола и семь раз сыграл "на ноль".
"Антифутбол". Шунин — о матче в -20
Вратарь "Динамо" Антон Шунин вспомнил, как проводил матч в -20.
Фото: ФК "Динамо"
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