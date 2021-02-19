— У нас еще много матчей. Отставание от "Зенита" шесть очков, а от второго места — только два. Мы будем работать и стараться выиграть все встречи, чтобы показать максимальный результат. Ничего еще не проиграно, сезон в разгаре, — цитирует футболиста "СЭ".
После 19 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги "Спартак" идет на третьей строчке с 35 очками. Второе место занимает ЦСКА, у которого 37 очков, возглавляет таблицу "Зенит" (41).
30-летний Мозес арендован "Спартаком" у "Челси" на год с возможностью выкупа. В текущем сезоне нигериец провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
"Ничего еще не проиграно, сезон в разгаре". Мозес — о борьбе "Спартака" за чемпионство
Защитник "Спартака" Виктор Мозес уверен, что клуб не выбыл из борьбы за чемпионство России.
Фото: ФК "Спартак"
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