Глушаков: сейчас все привыкли к сборам в Дубае, а раньше и Лигу чемпионов в -15 играли

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о футболе в холодную погоду.
Фото: ФК "Химки"
— Сейчас все привыкли к сборам в Дубае и других тёплых странах. А раньше и Лигу чемпионов в -15 играли. В "Лужниках", помню, с "Локо" против "Атлетика" играли в жуткий мороз, — цитирует Глушакова "Чемпионат".

Напомним, с 20 по 22 февраля пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. Во многих городах, в которых пройдут матчи, в часы игр будет холодная погода.

34-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел 10 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

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Теги: Химки Глушаков
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