- Меня тронул момент: когда он [Евсеев] прощался с командой, у него слёзы потекли. Настолько близка ему "Уфа" стала, что он растрогался. Но руководство приняло такое решение, - передает слова Плиева "Бизнес Online".
45-летний Вадим Евсеев работал в должности главного тренера "Уфы" с марта 2019 по октябрь 2020 года. Под его руководством клуб из столицы Башкортостана закончил чемпионат России сезона 2019/2020 на девятом месте. Евсеев возглавлял "Уфу" в 55 матчах, из которых клуб выиграл 14, сыграл вничью в 21 и уступил в 20 матчах.
Плиев: тронул момент прощания Евсеева с "Уфой" - у него слезы потекли
Защитник "Уфы" Константин Плиев рассказал о трогательном моменте прощания с "Уфой" главного тренера Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Уфа"
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