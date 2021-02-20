Мозес отметил, что Кокорин способен забивать голы в Италии. По его словам, нападающий может добиться успеха в "Фиорентине".
"Если честно, я не слишком много его видел. Однако по тому, что слышал от других, и по тем тренировкам и матчам, которые Кокорин провел за "Спартак" после моего приезда, могу сделать вывод, что он очень хороший и талантливый игрок. Полагаю, он будет забивать голы в Италии и добьется успеха в "Фиорентине", - сказал Мозес.
Напомним, что Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину" в конце января. Он дебютировал за новую команду 5 февраля в матче Серии А с "Интером" (0:2). Александр вышел на замену на 73-й минуте встречи.
Источник: Спорт-Экспресс
Мозес: Кокорин добьется успеха в "Фиорентине"
Защитник "Спартака" Виктор Мозес поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: "Фиорентина"
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