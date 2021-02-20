Мозес ответил на вопрос о том, чем для него является "Спартак".
"Великий клуб! У него богатая история, что лично для меня очень важно. И потому я здесь, и я счастлив. Если бы было не так, я просто не переехал бы в Москву. Надеюсь, что помогу команде и клубу выйти на новый уровень и добиться успеха. Верю, что в нынешнем сезоне мы можем многого достичь", - сказал Мозес.
Напомним, что Мозес арендован "Спартаком" у "Челси". В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за москвичей девять матчей и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
Мозес: "Спартак" - великий клуб с богатой историей
Защитник "Спартака" Виктор Мозес заявил, что на его переход в стан "красно-белых" повлияла богатая история клуба.
Фото: РПЛ
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