О переходе Урунова сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака".
Напомним, что Урунов пополнил состав "Спартака" летом 2020 года, перейдя из "Уфы". В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник провел за "красно-белых" восемь матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
"Спартак" сообщил о переходе Урунова в "Уфу" на правах аренды
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов перешел в "Уфу" на правах аренды.
Фото: "Спартак"
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