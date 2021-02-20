"Уфа" собирается выкупить Урунова в конце сезона

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался об аренде полузащитника Остона Урунова из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
— Аренда будет с правом выкупа, сумму не будем разглашать. Мы попытаемся его выкупить в конце сезона, если все будет хорошо, — цитирует Шайбекова Sport24.

Напомним, российская карьера 20-летнего Урунова началась год назад в "Уфе". Летом того же года Урунова купил "Спартак", но за полгода узбек не смог убедить тренерский штаб москвичей в своей надобности.

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Теги: Спартак Уфа Шайбеков Урунов Российские трансферы
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