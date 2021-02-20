— Тедеско сразу это озвучил. И возникает встречный вопрос — а зачем его оставили? Тедеско пришел со скандалом и, видимо, с ним и уйдет. До сих пор не понимаю, зачем Тедеско остается, — цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, московский "Спартак" вылетел из Кубка России на стадии 1/8 финала, проиграв "Динамо" (0:2) на их поле. Теперь красно-белые участвуют только в чемпионате России, где после 19 туров занимают третье место.
Мостовой не понимает, зачем Тедеско остался в "Спартаке"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой не понимает, для чего в команде остался наставник Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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