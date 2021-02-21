Семшов: когда Зобнин на фланге, он просто черновая лошадка для "Спартака"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал выступление хавбека "Спартака" Романа Зобнина в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
— Это игрок середины поля. Когда Зобнин на фланге, он просто черновая лошадка для "Спартака". Не скажу, что он потерялся, просто он не сыграл так эффективно, как мы все от него ждём, — цитирует Семшова "Матч ТВ".

В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" в гостях уступил московскому "Динамо" (0:2). 27-летний Зобнин провел на поле весь матч.

В нынешнем сезоне полузащитник провел на поле 20 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

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Теги: Спартак Динамо Кубок России Зобнин Семшов
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