— Был уверен, что "Зенит" снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать — это никакой не позор. Без поражений нет футбола. Теперь ждем чемпионство — оно-то точно никуда не денется, — цитирует специалиста "Чемпионат".
67-летний Петржела руководил "Зенитом" с 2003 по 2006 год, став обладателем Кубка Премьер-лиги.
"Зенит" уступил тульскому "Арсеналу" в рамках 1/8 финала Кубка России и вылетел из турнира. Петербургский клуб, в качестве участника Лиги чемпионов, начал выступление в Кубке России сразу со стадии плей-офф.
Петржела: болельщикам "Зенита" не стоит нервничать. Вылет из Кубка России — это никакой не позор
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал вылет команды из Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
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