Дзюба: рад, что Медведев в финале, буду болеть за него. Не хочется, чтобы Джокович победил

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о предстоящем финале открытого чемпионата Австралии по теннису.
Фото: ФК "Зенит"
— Безумно рад, что Медведев в финале, буду болеть за него. Не хочется, чтобы Джокович победил. Надаль выбыл из борьбы. Получается, у Рафы с Федерером по 20 "Больших шлемов", у Новака — 17. Хочу, чтобы у Медведева был первый и долгожданный "Шлем" и чтобы Джокович не подобрался к тем двоим. Хочу, чтобы Федерера никто и никогда не обогнал, потому что Федерер — величайший теннисист всех времен, — цитирует Дзюбу "Чемпионат".

Финальный матч открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится сегодня. Начало: 11:30 мск.

32-летний Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал семь голевых передач. Вчера петербургский "Зенит" вместе с Дзюбой вылетел с 1/8 финала Кубка России, проиграв тульскому "Арсеналу" (1:2).

В чемпионате России "Зенит" после 19 туров занимает первую строчку с 41 очком.

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Теги: Зенит Дзюба Медведев
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