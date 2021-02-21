— Безумно рад, что Медведев в финале, буду болеть за него. Не хочется, чтобы Джокович победил. Надаль выбыл из борьбы. Получается, у Рафы с Федерером по 20 "Больших шлемов", у Новака — 17. Хочу, чтобы у Медведева был первый и долгожданный "Шлем" и чтобы Джокович не подобрался к тем двоим. Хочу, чтобы Федерера никто и никогда не обогнал, потому что Федерер — величайший теннисист всех времен, — цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Финальный матч открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится сегодня. Начало: 11:30 мск.
32-летний Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал семь голевых передач. Вчера петербургский "Зенит" вместе с Дзюбой вылетел с 1/8 финала Кубка России, проиграв тульскому "Арсеналу" (1:2).
В чемпионате России "Зенит" после 19 туров занимает первую строчку с 41 очком.
Дзюба: рад, что Медведев в финале, буду болеть за него. Не хочется, чтобы Джокович победил
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о предстоящем финале открытого чемпионата Австралии по теннису.
Фото: ФК "Зенит"
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