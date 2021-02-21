— Рано говорить об этом. Должно пройти несколько официальных игр как минимум. Потом можно вернуться к обсуждению этой темы, — цитирует Фетисова Sport24.
Напомним, "Спартак" арендовал 30-летнего Мозеса у "Челси" на год с возможностью выкупа. По сведениям Transfermarkt, эта сумма составляет 5 млн евро, при этом, если клуб решит не продолжать сотрудничество с игроком, то должен будет заплатить английскому клубу 1 млн евро неустойки.
В "Спартаке" отреагировали на информацию о том, что Мозес покинет клуб
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб не собирается выкупать защитника "Челси" Виктора Мозеса.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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