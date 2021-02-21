Напомним, что встреча была запланирована на 22 февраля. Согласно данным гидрометцентра, в день матча в Уфе ожидается около 20 градусов мороза.
"И мы, и "Урал" написали письмо в РФС с просьбой отменить матч из-за погодных условий.
Сказали, что перенесут игру на 3 марта. Скорее всего, матч пройдет в этот день", - передает слова Шайбекова Sport24.
Стала известна возможная дата проведения перенесенного матча Кубка России "Уфа" - "Урал"
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков прокомментировал перенос матча 1/8 финала Кубка России с "Уралом".
Фото: ФК "Уфа"
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