— у ЦСКА хорошие шансы на победу в Кубке, они настроены на это, — рассказал Онопко в интервью "СЭ".
Напомним, ЦСКА в 1/8 финала Кубка России был сильнее "СКА-Хабаровск" (0:2). Онопко работал в структуре ЦСКА с 2009 по 2020 год.
Онопко считает, что у ЦСКА хорошие шансы на победу в Кубке
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу команды над "СКА-Хабаровск" в 1/8 финала Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
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