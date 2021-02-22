В частности, Бородин поделился мыслями по поводу недовольства "Спартака" работой судей в матчах с "Сочи".
"Я понимаю, у "Спартака" огромная армия болельщиков, и это естественно, что они видят везде заговор и говорят, что их убивают. Однако практика показывает, что это идет как синусоида: где-то очки пришли, но где-то, наоборот, их отняли", - сказал тренер вратарей "Сочи".
Также Бородин заявил, что у него бывало ощущение, согласно которому судьи в России работают предвзято.
"Есть ли у меня ощущение, что в России судьи работают на свой карман? Конечно, бывало такое ощущение. Это может быть незаметно, но ты понимаешь, что определенный стык в одну сторону свистят, а в другую — нет. Не существует единой трактовки, поскольку один судья дает вести борьбу, второй — тут же показывает желтую. Нет единой шкалы борьбы, она постоянно плавает", - заявил Бородин.
Отметим, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Сочи" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 33 очка.
Источник: Sport24
Бородин - о судействе в РПЛ: болельщики "Спартака" везде видят заговор
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин высказался о судействе в российском футболе.
Фото: "Чемпионат"
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