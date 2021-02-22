Бородин заявил, что в "Сочи" Кокорин получал удовольствие от футбола. Также он высказался о перспективах Александра в "Фиорентине". По словам тренера вратарей "Сочи", Кокорин сумеет добиться успеха в этой команде.
"Я не знаю, какая ситуация у него сложилась в "Спартаке". Но в "Сочи" ему нужно было доказывать состоятельность после года простоя. И он был заряжен, кайфовал, когда вернулся в большой футбол. В каждой игре, на каждой тренировке было видно, что у Сани горят глаза. Не знаю, смогли бы мы исправить ситуацию и сохранить место в РПЛ, не будь у нас Кокорина.
Мы очень хотели, чтобы он продолжал выступать за "Сочи", но не сложилось. Сейчас я ему написал сообщение: "Сань, удачи тебе в "Фиорентине"!" У него там все еще получится", - сказал Бородин.
Напомним, что Кокорин выступал за "Сочи" в прошлом сезоне. Летом он присоединился к "Спартаку" как свободный агент. В конце января нападающий перешел в "Фиорентину".
Источник: Sport24
Бородин: в "Сочи" Кокорин был заряжен и кайфовал. У него все получится в "Фиорентине"
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин высказался о форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: "Фиорентина"
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