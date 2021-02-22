Червиченко отметил, что не может понять, почему "Спартак" проигрывает. Также он заявил, что игра команды стала скучной. По его словам, "Спартак" ничем не отличается от большинства команд РПЛ.
"Я пытался понять, почему "красно-белые" проигрывают, и не нашел ответа на этот вопрос. Вроде бы и футболисты хорошие, и взаимопонимание между ними есть, однако все равно чего-то не хватает. "Спартак" стал пресным и скучным. Раньше они играли в азартный атакующий футбол, а их оппоненты мечтали о том, чтобы не проиграть разгромно. Сейчас же "красно-белые" ничем не отличаются от других команд. На "Краснодар" сейчас приятно смотреть, поскольку они играют в короткий пас низом. А "Спартак" выглядит командой "бойчуганов", которые ничем не отличаются от большинства остальных команд РПЛ", - заявил Червиченко.
Напомним, что в субботу "Спартак" выбыл из Кубка России, проиграв "Динамо" со счетом 0:2.
На данный момент "красно-белые" пребывают на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Доменико Тедеско 35 очков. "Спартак" отстает от идущего первым "Зенита" на шесть баллов.
Источник: Чемпионат
Червиченко: "Спартак" стал пресным и скучным. Сейчас "красно-белые" ничем не отличаются от других команд РПЛ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о проблемах "красно-белых".
Фото: "Матч ТВ"
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