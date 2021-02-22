Бородин отметил, что Акинфеев редко допускает ошибки, провальные матчи у него случаются один раз за сезон, а то и за два. По словам тренера вратарей "Сочи", голкипер "Баварии" Мануэль Нойер ошибается намного чаще Акинфеева. Бородин заявил, что вратарь ЦСКА выступает качественно в течение всей карьеры.
"Игорь всегда в нужном месте и всегда держит уровень. У него бывает срыв — один матч за сезон, за два. И это просто топ. Если взять ведущие лиги, то Нойер ошибается через 4-5 туров. Игорь же держит марку в течение всей карьеры. Единственное, можно вспомнить чемпионат мира 2014 года, когда он мяч из рук выронил. Но так совпало, так пришлось. Полагаю, люди будут вспоминать не это, а нового Акинфеева, который был на домашнем чемпионате мира", - сказал Бородин.
Источник: Sport24
Бородин: у Акинфеева бывает срыв - один матч за сезон, за два. Нойер ошибается через 4-5 туров
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: ЦСКА
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