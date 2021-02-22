"У нас ребята не в аренде, а на контрактах. Многие из них играли в "Ростове", если на то пошло. Но "Сочи" — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с "Зенитом", тем более уже столько времени прошло. Ребята второй год за новую команду играют, а "Сочи" до сих пор фарм-клубом называют", - приводит слова Бородина Sport24.
Напомним, что накануне главный тренер "Сочи" Владимир Федотов после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России сообщил о переходе в сочинский клуб защитника "Зенита" Данилы Прохина, который ранее проходил просмотр в команде.
Сине-бело-голубые по итогам 19-и туров Российской Премьер-Лиги единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 41 очко. "Сочи" занимает 4-е место, имея в своем активе 33 зачетных балла.
"Южане" 27 февраля на своем поле будут принимать тульский "Арсенал" в рамках 20-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 по Москве.
Бородин: "Сочи" - отдельная структура, нас нельзя ассоциировать с "Зенитом"
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин прокомментировал мнение, что "южане" являются фарм-клубом "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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