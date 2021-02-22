Источник: "Ростов" и "Тамбов" договорились об аренде Тошевски

"Ростов" отдаст в аренду в "Тамбов" 19-летнего форварда Давида Тошевски.
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" и "Тамбов" пришли к соглашению об аренде 19-летнего нападающего Давида Тошевски, сообщают СМИ. Принадлежащий желто-синим игрок молодежной сборной Северной Македонии остаток сезона проведет в составе "волков".

Тошевски перешел в "Ростов" из македонского клуба "Работнички" в июле 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 1 миллион евро. За основную команду желто-синих нападающий принял участие в 6 матчах РПЛ и 1 ЛЕ без результативных действий, а также сыграл 1 игру за молодежный состав, оформив дубль за 44 минуты игрового времени.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Ростов Тамбов Тошевски
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