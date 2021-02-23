Аршавин: пока шансы на чемпионство у "Спартака" есть. Все может случиться

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил шансы "Спартака" выиграть чемпионский титул по итогам сезона 2020/2021.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока шансы есть. Всё может случиться. Кубок показал, что даже "Зенит" может проиграть "Арсеналу", - сказал Аршавин.

"Спартак" идет на 3-м месте после 19-ти матчей в текущем сезоне РПЛ. Московский клуб набрал 35 очков. Первое место занимает "Зенит", в активе петербургской команды 41 очка. Следом идет ЦСКА, набравший в 19-ти матчах 37 очков.

В 20-м туре РПЛ "Спартак" проведет домашний матч против "Рубина". Игра пройдет 28 февраля и начнется в 14:00 мск.

В 1/8 финала Кубка России "красно-белые" уступили "Динамо" со счетом 0:2.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Спартак Аршавин
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