Онопко: Влашич - лидер на поле, но ему не хватает этого в раздевалке

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о лидерах в армейской команде.
Фото: "Getty Images"
"Влашич - лидер на поле, но ему, наверное, не хватает лидерских качеств в раздевалке. Рявкнуть не может. Понтус был машиной, мог "напихать" игрокам. Сейчас это делает Акинфеев. Глыба. Марио Фернандес тоже лидер на поле, но он не может повысить голос в раздевалке. Крикнуть, «напихать» молодым может Дзагоев", - сказал Онопко.

Никола Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. Сначала он выступал на правах аренды из "Эвертона", а в июле 2019 заключил полноценный контракт. За футболиста "армейцы" заплатили 15,7 млн евро.

В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал шесть результативных передач. Всего за московский клуб он сыграл в 92-х матчах, забил 30 мячей и сделал 20 голевых передач.

Ближайший матч ЦСКА проведет 27 февраля против московского "Локомотива". Игра начнется в 19:00 мск.

Виктор Онопко ушел из ЦСКА в декабре прошлого года.

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Влашич Онопко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Более 6 тыс рабочих-мигрантов погибли в ходе подготовки Катара к чемпионату мира
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Билялетдинов: победа "Локомотива" над ЦСКА будет сладким подарком на мой день рождения
Дзюба рассказал, как долго он готов играть в футбол
Байрамян - Еременко: я буду скучать. Благодарен за все, мой друг 1
Неймар показал баскетбольный зал, расписанный портретами звезд НБА (фото)
"Лидс" с разгромным счетом победил "Саутгемптон"
УЕФА открыл дело в отношении "Црвены Звезды" по поводу этнических оскорблений Ибрагимовича 1
Селюк: Яя Туре работает в донецком "Олимпике" абсолютно бесплатно 4
Дзюба рассказал, с кем больше общался в самом начале своего прихода в "Зенит"
"Атлетико" - "Челси": составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Гус Тиль оформил дубль в матче за "Фрайбург-2" 6
Миранчук - в заявке "Аталанты" на матч Лиги чемпионов против "Реала"
Онопко: Влашич - лидер на поле, но ему не хватает этого в раздевалке
Главный тренер "Аталанты" Гасперини дисквалифицирован на один матч Серии А
Аршавин: пока шансы на чемпионство у "Спартака" есть. Все может случиться 1
Матч с "Аталантой" станет для "Реала" 100-м в плей-офф Лиги чемпионов
Николаев - о пенальти "Спартаку": решение арбитра можно поддержать. Идет движение руки к мячу 5
Футболист "Аталанты" умер от рака в возрасте 21 года 1
Роман Еременко покинул «Ростов». Что произошло и что делать Карпину? 5
Камано: если я в хорошей форме, могу забить 10-15 голов за чемпионат 2
Камано назвал свои сильнейшие игровые качества 1
Лукаку назвал лучшего футболиста мира на сегодня 3
Камано: мне было сложно, когда я приехал в Россию. Требовалось время, чтобы адаптироваться
"Ротор" разгромно проиграл "Кайрату" в товарищеском матче
Карпин - Еременко: Ромчик, спасибо за все. Еще один сынок нас покидает 3
"Наверное, он очень хочет сыграть за сборную Финляндии". Бородюк - об уходе Еременко из "Ростова" 3
Кутепов пришел на матч хоккейного "Спартака" (фото)
ЦСКА провел соревнование по чистке картошки в День защитника Отечества (видео) 2
Бородюк: вылет "Зенита" из Кубка России - это разочарование. Некоторые игроки команды ходят по полю пешком 5
Все новости
-