"Влашич - лидер на поле, но ему, наверное, не хватает лидерских качеств в раздевалке. Рявкнуть не может. Понтус был машиной, мог "напихать" игрокам. Сейчас это делает Акинфеев. Глыба. Марио Фернандес тоже лидер на поле, но он не может повысить голос в раздевалке. Крикнуть, «напихать» молодым может Дзагоев", - сказал Онопко.
Никола Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. Сначала он выступал на правах аренды из "Эвертона", а в июле 2019 заключил полноценный контракт. За футболиста "армейцы" заплатили 15,7 млн евро.
В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал шесть результативных передач. Всего за московский клуб он сыграл в 92-х матчах, забил 30 мячей и сделал 20 голевых передач.
Ближайший матч ЦСКА проведет 27 февраля против московского "Локомотива". Игра начнется в 19:00 мск.
Виктор Онопко ушел из ЦСКА в декабре прошлого года.
Источник: "Матч ТВ"
Онопко: Влашич - лидер на поле, но ему не хватает этого в раздевалке
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о лидерах в армейской команде.
Фото: "Getty Images"
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