"Кубок - это немножко другое. Но, мне кажется, "Локомотив" очень плодотворно провел сборы. Что касается ЦСКА, то здесь обращает внимание приход в команду двух новых игроков. Важно отметить, что команды, которые сейчас будут брать очки, могут навязать борьбу "Зениту" в финальной части чемпионата.
Счет? Думаю, 2:1 "Локо" выиграет. У меня как раз 27-го в субботу день рождения. Победа "Локомотива" будет сладким подарком - праздничным тортом", - сказал Билялетдинов.
Динияр Билялетдинов выступал за "Локомотив" с 2004 по 2009 год. За все время он провел 186 матчей, забил 38 голов и сделал 28 результативных передач. Также Билялетдинов выступал за "Спартак", "Эвертон", "Рубин", "Торпедо", "Анжи" и "Ритеряй".
В составе сборной России он провел 46 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.
Матч 20-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 мск.
"Железнодорожники" идут на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков. ЦСКА занимает 2-е место, имея в активе 37 очков. "Армейцы" отстают от первого места, которое занимает "Зенит", на 4 очка.
Обе команды пробились в 1/4 финала Кубка России. "Локомотив" обыграл "Тамбов" (3:0), ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0.
Источник: "Матч ТВ"
Билялетдинов: победа "Локомотива" над ЦСКА будет сладким подарком на мой день рождения
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
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