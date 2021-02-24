По данным источника, Карп присоединился к "Тамбову" накануне. Отмечается, что также положительно решился вопрос о переходе в клуб Алиева. Он работал с "волками" на сборе в Крымске, после чего взял паузу для принятия решения. В итоге Алиев решил выступать за "Тамбов".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний Карп провел за "Уфу" 12 матчей и не отличился результативными действиями. 26-летний Алиев в текущем розыгрыше чемпионата провел за уфимцев 14 матчей и забил один гол.
Источник: Матч ТВ
"Тамбов" пополнили два экс-игрока "Уфы"
Состав "Тамбова" пополнили два бывших полузащитника "Уфы" - Кэтэлин Карп и Азер Алиев.
Фото: "Уфа"
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