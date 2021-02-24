— Я в "Тамбов" никогда и не собирался. Мне вполне комфортно и хорошо в Ногинске. По сравнению с командой Премьер-лиги у команды второго дивизиона с финансами все хорошо. Меня не нужно приписывать к Быстрову, — цитирует Павлюченко Sport24.
Напомним, ранее бывший российский полузащитник Владимир Быстров предложил "Тамбову" свои услуги. Он готов играть за тамбовский клуб бесплатно.
39-летний Павлюченко в нынешнем сезоне стал автором семи голов и голевой передачи в 14 матчах ПФЛ и Кубка России.
Павлюченко: я в "Тамбов" никогда и не собирался. По сравнению с командой Премьер-лиги у "Знамени" с финансами все хорошо
Нападающий "Знамени" Роман Павлюченко не собирается переходить в "Тамбов".
Фото: ФК "Знамя"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!