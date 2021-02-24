— "Тамбов" отказался от моей кандидатуры? Кто вообще говорил про настоящий интерес и переговоры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет, — цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, ранее бывший полузащитник сборной России рассказал, что готов сыграть за клуб бесплатно.
37-летний Быстров закончил карьеру летом 2018 года. Последним клубом полузащитник стал "Тосно".
Напомним, "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Клуб арендовал нескольких футболистов из клубов РПЛ, а также подписывает контракты со свободными игроками.
Быстров: "Тамбов" отказался от моей кандидатуры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал отказ наставника "Тамбова" Сергея Первушина от его кандидатуры.
Фото: РИА Новости
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