— В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом, — цитирует Фетисова "СЭ".
Напомним, сегодня стало известно, что 29-летний Квинси Промес возвращается в "Спартак". Трансфер нидерландца обойдется клубу в 8,5 млн евро, ещё 2,5 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. Промес должен подписать 3,5-летний контракт.
В "Спартаке" подтвердили, что сегодня Промес прилетит в Москву
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, когда клуб подпишет контракт с полузащитником "Аякса" Квинси Промесом.
Фото: Anadolu Agency / Contributor / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
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