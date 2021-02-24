Червиченко заявил, что подписание Промеса - неоправданная трата денег для "Спартака". Он добавил, что в целом российские клубы не очень сильны в переговорах на трансферном рынке.
"Хозяйский каприз, не более. Как я и говорил, купили воспоминания о чемпионстве. Промес — единственный игрок из чемпионского состава, кто может еще показывать какой-то уровень. За те деньги, что за него заплатили, он не принесет пользу команде. Что-то он забьет, однако это не оправдает этих денег. Наши клубы не очень и сильны в переговорах", - сказал Червиченко.
Напомним, ранее "Аякс" объявил о предстоящем переходе Промеса в "Спартак". Ожидается, что сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Также предусмотрена выплата 2,5 миллиона евро в качестве бонусов.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он провел за "красно-белых" 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Червиченко - о возвращении Промеса в "Спартак": хозяйский каприз, не более
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возвращение полузащитника Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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