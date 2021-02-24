Семин отметил, что Промес - качественный футболист. По его словам, это интересное приобретение для "Спартака".
"Промес — качественный игрок. Думаю, для нашей лиги и "Спартака" это интересное приобретение. Проблемы с поведением? Я этого не знаю. У талантливых игроков бывают проблемы с чем-либо", - сказал Семин.
Напомним, ранее "Аякс" сообщил о предстоящем переходе Промеса в "Спартак". Ожидается, что после прохождения медосмотра игрок подпишет контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро без учета бонусов.
Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он провел в составе москвичей 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Чемпионат
Семин прокомментировал трансфер Промеса в "Спартак"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!